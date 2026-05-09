Photo: 山科拓郎 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。中華包丁を持っているけれど、ちゃんと研げないまま使い続けている。かくいう私もその一人です。刃が広くて重くて、家庭用のシャープナーには物理的に入らない。砥石は持っているけれど角度がブレてうまく研げる気がしない。結果、切れ味がなまったまま使い続けることになっています……。そん