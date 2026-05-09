Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US Valveが発売した新たなゲームコントローラー「Steam Controller」。PCゲームプラットフォーム最大手のSteamによる、いわば“純正”のPCゲーム向けのコントローラーです。Steam Controllerの最大の特徴はやはり中央に大胆に設置された2つのトラックパッドでしょう。個人的には基本的にPCゲームにキーボード＆マウスを使う「キーマウ派」ですが、普段からSte