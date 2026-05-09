本拠地マリナーズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。先制15号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。活躍を続ける大砲に、他球団からは羨望の声が寄せられている。逆方向に放り込んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを、村上が捉える。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メート