◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が、２回に同点ソロを放った。２回に先発の大津亮介が先制点を与え、０―１で迎えた裏の攻撃。先頭で打席に入ると、カウント１ー２から田中のフォークを左手１本で拾った。左翼スタンドに飛び込む第７号ソロ。「先制を許してすぐに追いつこうと打席に入りました。うまくフォークを拾ってホームランにすることができました。この