◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）強風が吹き荒れ、難コースがさらにタフとなった。最終組がハーフターンし、後半に突入。１番スタートは３６人中１７人、１０番スタートは３０人中２２人、トータルで６６人中３９人がハーフ４０以上をたたき、全選手が苦しんでいる。第３ラウンドの平均スコアが８０を超え