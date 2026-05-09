◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダ）ヤクルト・松本健吾投手がプロ初打点を記録した。２回２死二、三塁で左前へライナーをはじき返す先制の２点適時打を放った。プロ３年目で打点を挙げたのは初めて。今季のヤクルトは「投手も９番目の野手」という池山監督の方針で８番に投手を置くケースが多い。８日の同戦では４回に高梨が４年ぶりの適時打を放つなど、ここまで山野、小川が適時打を記録。試合前、指揮官