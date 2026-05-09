５日、茶葉を運ぶドローン。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月9日】中国福建省武夷山市の慧苑坑、牛欄坑、大坑口、流香澗、悟源澗は武夷岩茶の名産地で「三坑両澗」と称される。茶畑は断崖や深い谷に位置しており、収穫した茶葉の運搬は危険を伴う作業だった。今年は茶摘みシーズンに10台以上のドローンが投入され、安全上のリスク解消と人件費削減、効率向上による茶葉の鮮度確保を実現している。５日、茶葉を運