シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（43）のスタッフが運営するインスタグラムが9日までに更新され、宇多田と人気俳優の2ショットに反響が集まった。同インスタグラムで「佐藤健さんのYouTubeチャンネルに宇多田ヒカルが出演します」と告知され、宇多田と俳優・佐藤健がゲームに興じる様子などが公開された。佐藤は宇多田のヒット曲「FirstLove」などに着想を得たNetflixドラマ「First Love 初恋」に出演。以来、2人