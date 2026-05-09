俳優でタレントの中村静香が、自身のXを更新し、写真を投稿しながら大物を釣ったことを報告した。【写真】デカすぎるだろ！中村静香が釣り上げた巨大な魚定期的に釣り上げた魚を報告しているが、今回は「80cmのマダイを釣ったよ。おっきい〜！」と巨大なマダイを釣ったと説明。投稿した写真では、重そうに持ち上げる姿を見ることができる。マダイの80センチは、スポーツ新聞の釣り紙面や釣り雑誌の見出しになる大きさで、こ