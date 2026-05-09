群馬県警桐生署は、桐生市内で夜間に道に迷っていた７０歳代の女性を保護したとして、同市相生町の美容師新井政江さん（７５）と長男の哲夫さん（５０）親子に感謝状を贈った。同署によると、２人は３月２２日午後９時３０分頃、自宅近くを乗用車で走行中、道路脇にしゃがみ込んでいる女性を発見。車を止めて声をかけたところ、女性が「大丈夫」と答えたため近くの空き地に誘導した。いったん帰宅したが、家族から「見に行った