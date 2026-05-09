情報提供を呼びかける遺族の藤井康子さん（左から2人目）＝9日午前、茨城県つくば市茨城県牛久市で2000年5月、藤井大樹さん＝当時（17）＝が男4人に暴行され死亡した強盗致死の未解決事件から26年が過ぎたのを受け、遺族と県警捜査員は9日、同県つくば市のショッピングモールで情報提供を呼びかけた。母康子さん（68）は取材に「26年は長い。一刻も早く犯人を逮捕してほしい」と訴えた。竜ケ崎署員ら約50人が参加。デジタルサ