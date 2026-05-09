フリーアナウンサーの神田愛花（45）が8日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）について話した。日村と出会った当時について神田は「NHKを辞めてフジテレビさんのバラエティーによく出させていただいたときにバナナマンがMCだったんですよ。夫が数字の王子様の格好をしていて、それが、それ用に作っていただいたお衣装なんですよね」とコメ