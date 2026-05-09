仲良く並んで眠っていた奥さんとワンコ。しかし、その寝姿をよく見てみると、驚くほどそっくりだったのだとか。 微笑ましすぎる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破。「同じ夢見てるのかな」「こういうのが小さな幸せ」といったコメントが寄せられています。 【動画：クセの強い寝方をする妻→隣で一緒に犬も寝ていて…まさかの『完全にシンクロしている姿勢』】 並んで眠る奥さんとクロちゃん TikTok