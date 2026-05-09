犬と猫がくつろぎすぎていて、思わず仕事を休みたくなってしまう光景が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で53万7000回再生を突破し、「だらけまくってて愛おしいｗ」「ここに混ざりたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：『仕事、がんばるぞ』と部屋に入った結果→犬と猫がゴロゴロしていて…仕事できるわけがない光景】 ゴロゴロしているワンコとニャンコ TikTokアカウント「popoch