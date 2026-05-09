日本代表の松木玖生が所属する英2部チャンピオンシップのサウサンプトン。現在はリーグ46試合を終えて4位。プレミアリーグ昇格をかけたプレイオフ準決勝ではミドルズブラと対戦する。そんなサウサンプトンにある疑惑が浮上している。それがスパイ行為だ。『THE Sun』によると、サウサンプトンの関係者が7日にミドルズブラのトレーニング施設に訪れ、練習風景を撮影したという。リーグの規約では試合前の72時間において他のクラブの