今季のプレミアリーグでは35試合を終えて4位につけているリヴァプール。連覇は逃してしまったが、来季のCL出場権を獲得できるトップ5にはしっかりと入っている。今季の不調を脱するべく、夏の移籍市場での動きが重要となるが、『Liverpool Echo』ではクラブOBであるスティーヴン・ジェラードが移籍に関する過去の逸話を明かした。ジェラードは1998年から2015年までリヴァプールに在籍しており、2013年にある選手2人をクラブに移籍