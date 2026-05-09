リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはプレミアリーグ第36節チェルシー戦を前にした金曜の記者会見にて怪我人の状況を報告した。英『Evening Standard』が報じている。前節マンチェスター・ユナイテッドに敗れ、連勝が止まったリヴァプール。順位は現在4位となっており、残り3試合でCL出場圏内となる5位以内のフィニッシュが求められるが、6位ボーンマスとは6ポイント差と気を抜けない状況になっている。今節の対戦相手であるチ