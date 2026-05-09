◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダスタジアム）お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が始球式を行った。野球経験はないが、投球はノーバウンドで捕手のミットに収まった。狙い通りの一球に「自分でも言うのも何なんですけど、なかなかいい球でしたよね」と思わず自画自賛だ。スタンドからは大きな拍手が送られた。登板前には、テレビ解説で球場を訪れた球団ＯＢで元監督の達川光男氏からアドバイスを受けた。「