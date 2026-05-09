◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）中日は、田中幹也内野手が適時打を放ち、２試合連続で先制した。２回。細川とボスラーがともに四球を選んで、無死一、二塁。石伊はバントを試みるも、一塁に転がった打球を三塁に送られ、走者を進めることはできなかった。それでも、土田が四球を選んで、迎えた１死満塁。先発・田中将の１４２キロ変化球を右前に落とす適時打で先制。４月１日の巨人戦（バンテリン