◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「3番・一塁」で先発出場。第3打席で4号ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。2−1で迎えた6回の第3打席、相手先発・セールの真ん中付近の直球を完璧に捉え、中堅左に4号アーチを放り込み、貴重な追加点を奪った。本塁打は4月6日のブルージェイズ戦以来、26