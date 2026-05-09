◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が２回に先制点を与えた。制球自慢のベテランが１イニングで細川、ボスラー、土田にまさかの３四球。１死満塁のピンチを招き、８番・田中に右前適時打を浴びた。３勝目を挙げた前回１日の阪神戦（甲子園）でも６回途中４四球。試合後、阿部監督から「四球をどれだけ減らせるか。今後の課題としてやってほしい」と修正を期待されていた。