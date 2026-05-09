◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）立大が約６０年ぶりの新応援歌「青春と夢の真ん中で」を披露した。作詞・作曲を手がけたのは「恋するフォーチュンクッキー」など、アイドルをはじめとしたポップソングの作曲・編曲で活躍する伊藤心太郎さん。新応援歌の披露にあたって、同校ＯＢであるフリーアナウンサーの徳光和夫さん（８５）もスタンドに駆けつけた。立大ＯＢで昨年６月に亡くな