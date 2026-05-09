お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が、ゴールデンウイークの過ごし方を明かした。ゴールデンウイークの過ごし方が話題となると、華丸は「歯がめちゃくちゃ痛くなったの、5月1日で」と親知らずが痛みだしたと告白。「そこから全部の歯医者が休みで。凄い思いをしたんですけれど」と回顧した。それでも「1個ご報告が。私『あさイチ』のために活躍した