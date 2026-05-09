4月、ベトナムの首都ハノイで国家主席の就任式に出席するトー・ラム共産党書記長（VNA＝共同）【ハノイ共同】ベトナム共産党が一党支配体制を守るため、2030年までにインターネットで体制側のインフルエンサー千人を確保し、組織化する方針を立てたことが9日までに分かった。積極的に世論を誘導する狙い。国営メディアが党宣伝部門の5日の会議内容を伝えた。月内に党政治局への提案としてまとめるとしており、党の方針として位置