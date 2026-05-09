◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海第７節静岡学園２―１藤枝東（９日・時之栖サッカー場）静岡学園が藤枝東を２―１で下し、開幕７連勝を飾った。前半３３分、ＭＦ安永龍生（３年）が右足で先制。同３６分にはＣＫからのオウンゴールで追加点が決まった。後半８分には１点を返されたが、逃げ切った。相手ＧＫがクリアしたこぼれ球をワントラップして決めた安永は「得意な形で先制できて良かった」と笑顔。川