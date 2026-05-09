大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に生出演。高市早苗首相と自民党が掲げる「2年間の食料品の消費税率ゼロ」という公約をめぐり、レジ改修に時間がかかるために税率を1％にするという案について私見を述べた。橋下氏は「減税反対派の力がこんなに強いのかと。もうみんな『できない、できない』の雰囲気になってるでしょ？とんでもないです」