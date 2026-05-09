漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に生出演。あわや詐欺メールの被害に遭いかけたことについて明かした。マレーシアの特殊詐欺の拠点が摘発された件について取り上げた際、詐欺メールの話題に。雅は「僕は絶対、詐欺なんか、かからないと思っててんけど、ヤバかったわ」と振り返った。雅の携帯電話に、「楽天カード」を名乗って「ご請求分のお支払い依頼」というメ