【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの森絵梨佳が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「ゴロッと存在感ある」小学生息子への油淋鶏弁当◆森絵梨佳、息子への油淋鶏弁当披露森は「本日の小学生弁当 油淋鶏」と紹介し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、カリッと仕上がった鶏肉にタレを絡めた油淋鶏、別添えのタレ、エビ、旬のアスパラガス