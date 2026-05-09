歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。2日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）とのダブル世界タイトルマッチについて語った。井上とは同じホリプロ所属ということもあり、親交がある和田。このために、独占