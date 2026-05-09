■バレーボールSVリーグチャンピオンシップ 準決勝（9日、Asueアリーナ大阪）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突2戦先勝の準決勝・第1戦はレギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪が、同4位のウルフドッグス名古屋に、セットカウント3ー0（25ー12、25ー22、25ー18）で勝利し、決勝進出に王手をかけた。連覇を狙うサントリーは、WD名古屋に