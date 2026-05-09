俳優の杉浦太陽（45）が9日、自身のインスタグラムを更新。生後9カ月を迎えた第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開した。杉浦は「夢空の生後9ケ月」とつづり、愛娘との2ショットを公開。「ハイハイ、つかまり立ち、パチパチ、ねぇ〜どんどん成長してて、可愛さ全開」と、できることが日々増えていく夢空さんへの愛情を記していた。杉浦は2007年にタレントの辻希美と結婚。現在は、インフルエンサーとして活