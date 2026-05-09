◇MLB カブス 7-1 レンジャーズ(日本時間9日、グローブライフ・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が3試合ぶりの7号ホームランを放ち、チームの10連勝に貢献しました。「5番・ライト」で先発出場した鈴木選手は4回ノーアウト1塁で迎えた第2打席、レンジャーズ先発のクマール・ロッカー投手のシンカーを捉えてセンター後方への一発。飛距離419フィート(約127.7メートル)、打球角度の33°の豪快弾を放ちました。この日は他に2つの四球