◇大同生命SVリーグ男子チャンピオンシップセミファイナルサントリー 3―0 名古屋（2026年5月9日ASUEアリーナ大阪）連覇は絶対に譲れない。昨年と同じ顔合わせのセミファイナル。初代王者のサントリーが名古屋をストレートで下した。チームに勢いをつけたのは、やはり高橋藍主将（24）だった。25―12と奪った第1セットは無得点。拾って拾って、守備で貢献した。第2セット、最初のサーブでエースを決めると、6―5の場