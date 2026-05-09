歌手・宇多田ヒカルのスタッフ公式インスタグラムが9日までに更新され、俳優・佐藤健との2ショットが公開された。【写真】オフ感あふれる2ショットを披露した宇多田ヒカル＆佐藤健2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）をきっかけに交流。同作では、佐藤が満島ひかりとW主演を務めた。プライベートでも親交があり、過去には宇多