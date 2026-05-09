新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の肖像が描かれた看板の近くをバイクで走る人々＝4月20日、イラン首都テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）米国の情報機関はイランの新たな最高指導者、モジタバ・ハメネイ師について、イラン政府高官と共に戦争戦略の策定に重要な役割を果たしていると分析していることが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。諜報（ちょうほう）によると、分裂状態にあ