◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で決勝打となる勝ち越し打を放ち4打数1安打1打点でチームの連勝に貢献した。第1打席は見逃し三振、第2打席は遊ゴロと相手先発で24年サイ・ヤング賞の左腕セールに凡退が続いたが、1−1で迎えた5回2死二塁の第3打席で初球、内角シンカ