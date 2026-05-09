◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島の先発・岡本が２回に先制点を与えた。２死二、三塁から投手・松本健に左前へ２点打を浴びた。前日８日には森下がヤクルト・高梨に適時打を献上。２戦連続で投手にタイムリーを浴びた。今季のヤクルト戦では３月３１日（神宮）にも投手・小川に適時打を許した。ヤクルト戦で投手にタイムリーを浴びるのは、今季７戦で３度目となった。チームは前日８