俳優・田中圭が久々にメディアに登場し、ネットが沸いた。８日に配信された元放送作家・鈴木おさむ氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「鈴木おさむに全部ハナシます！！」にゲスト出演。約３８分にわたって鈴木氏と赤裸々にトークした。ポーカーの世界大会の話題も。賞金１７００万円をゲットする好成績を残すも“身バレ”し、妻からは「お前、目立つなぁ。このタイミングで目立つか？」と言われたと明かした。田中はグレーのセットア