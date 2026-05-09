面識のある女性に暴行 女性の顔を殴りけがをさせた疑いで、志布志市の61歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、志布志市の自称・契約社員の男（61）です。 志布志警察署によりますと、男は、先月25日午前7時半ごろ、面識のある50代の女性に顔を殴るなどの暴行を加え、およそ1週間のけがをさせた疑いです。 親族が「女性が殴られた」と通報 女性から連絡をうけた親族が「女性が殴られた」と110番通報し警察