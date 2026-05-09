「阪神−ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が初回の第１打席で異例の申告敬遠で一塁へ歩かされた。２死から森下が左中間フェンス直撃の二塁打を放って出塁。先制の好機を演出し、佐藤輝が悠然と打席に入った。篠木の慎重な投球を冷静に見極めカウント３ボールに。ここでＤｅＮＡベンチは申告敬遠を選択。直近３年は初回の申告敬遠はなかった。異例とも言えるＤｅＮＡの一手に甲子園のスタンドからはどよめ