タレント・杉浦太陽（45）と、妻でタレントの辻希美（38）が9日、それぞれインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の誕生から9ヶ月を迎えたことを報告し、夢空ちゃんの“9ヶ月記念ショット”を公開した。【写真】辻希美が公開した“生後9ヶ月”夢空ちゃんの月齢フォト辻は昨年8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに