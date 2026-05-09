女優の杏（40）が7日に更新された自身のYouTubeチャンネル「杏/anne TOKYO」に出演。3人の子供の育児について語った。動画ではゲストの佐々木希と足つぼマッサージを受けながらママトーク。2015年に俳優の東出昌大と結婚し、16年に双子の女児、17年には男児を出産するも20年に離婚。シングルマザーとして3人の子供を育てている杏は「子育てしてるとなぞの傷増えない？」。佐々木は「めっちゃわかる」と共感した。杏は「私