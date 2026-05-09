5月9日（現地時間8日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、サンアントニオ・スパーズが敵地のターゲット・センターで、ミネソタ・ティンバーウルブズとのGAME3に臨んだ。 スパーズは、デビン・ヴァッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマ、ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルが先発。一方