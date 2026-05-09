日本からわずか3時間半。星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」が、2026年10月、さらなる進化を遂げます。新たに誕生するのは、グアム初※の本格的な「ビーチクラブ」。これまでのアクティブなビーチ体験に加え、朝焼けから星空までをラグジュアリーに楽しむ「質の高い休息」を提案します。グアム国際空港から約10分という好アクセスな立地で、音楽、美食、そして自然が融合する新たなデスティネーションの全貌に迫ります。