【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティスト、ふみのが、5月8日に3rdシングル「よくあるはなし」を配信リリース。同日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演し、圧巻のパフォーマンスを披露、出演直後に「よくあるはなし」のMVを公開した。 ■舞台作品のような仕上がりの「よく