メジャー全体トップの防御率0.97を誇る大谷翔平投手（ドジャース）について、米メディア『heavy.com』は「今季はサイ・ヤング賞に輝く一方、4年連続でのMVP受賞は逃す」という予想記事を紹介した。完璧なマウンドと比べて、低調な打撃が不安視された。MVP有力候補にはブレーブスの主砲マット・オルソン内野手の名前を挙げた。 ■マウンドでは完璧な投球を続けている 『heavy.com』は8日（日本時間9日）、米