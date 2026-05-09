歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）の“相方”お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）を絶賛した。和田は同番組について「信じられないぐらい面白い」「本当に楽しい」と楽しんでいることを明かした。そんな中、番組で相方を務めるジャンボについて「ジャン