歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。現在もフィリピンの里親支援を継続していることを明かす場面があった。この4月にスタートしたTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）についてトークをする中、4月28日オンエアの回で、東京スカイツリーのお膝元でロケを行い、トゥクトゥクに乗る場面があったが、これを間違