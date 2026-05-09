◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（9日、マツダスタジアム）ヤクルトの先発投手が2試合連続でタイムリーを放ちました。前日8日には、初回に古賀優大選手のタイムリーで先制したヤクルト。以降なかなか追加点が得られなかった中、4回には先発・高梨裕稔投手が自ら貴重な追加点となるタイムリーを放っていました。続くこの日は2回に試合が動きます。先頭で打席に向かったヤクルト・内山壮真選手が四球を選び出塁。以降2アウトま