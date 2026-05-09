女性4人組「きゅるりんってしてみて」が9日、都内で初フォトブック「きゅるりんってしてみて5thAnniversaryPhotobookカワイイ・リアリズム」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。デビュー5周年を記念した作品で4人での撮影のみならず、それぞれが撮りたいコンセプトを決めたソロショットも掲載。逃げ水あむ（27）は出来栄えについて「53万点！」とアニメ「ドラゴンボール」に登場するフリーザの戦闘力に並ぶ採点